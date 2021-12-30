Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2021) yarışması sonuçlandı. Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya, 97 ülkeden 20 bin 61 fotoğraf katıldı. Yarışmada 13 kategoride toplam 25 bin euro para ödülü dağıtıldı. Terja Kolaas'ın eseri hem Kuşlar kategorisinin birincisi hem de yarışmanın genel kazananı oldu. Dereceye giren diğer kareler ise şu şekilde...