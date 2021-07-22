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2021 YKS tercihleri ne zaman? 2021 YKS Programları ve Kontenjanları açıklandı! YKS tercih kılavuzu...

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 YKS tercih tarihi açıklandı. 2021 YKS sınavları (AYT-TYT-YDT) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu sayesinde YKS adayları rahatça tercihlerini tamamlayabilecek. İşte 2021 ÖSYM YKS programları ve kontenjan kılavuzu YKS tercih tarihleri

2021 YKS tercihleri ne zaman? 2021 YKS Programları ve Kontenjanları açıklandı! YKS tercih kılavuzu...

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının merakla beklediği 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu sınava katılan adaylar için erişime açıldı. 2021 yılında YKS tercihi yapacak adaylar listelerini 2021 kontenjanlarına göre hazırlayacak. İşte 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından merakla beklenen 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2021 YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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