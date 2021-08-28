Başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanan 2021 YÖKDİL sınav tarihi ve sınav saati adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, YÖKDİL 2 adaylarının sınav günü faydalanabileceği nüfus müdürlüklerini duyurdu.

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 10.15'te başlayacak.

YÖKDİL 2 SINAVI GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

29 AĞUSTOS 2021 YÖKDİL 2 İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ