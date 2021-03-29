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2021 YÖKDİL/1 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte 2021 YÖKDİL/1 soruları ve cevapları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2021 YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Yükseköğretimde yabancı dil tespit puanına ihtiyacı olan adayların katıldığı YÖKDİL sınavı soru ve cevapları merak ediliyordu. İşte 2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2021 YÖKDİL/1 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte 2021 YÖKDİL/1 soruları ve cevapları

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u sınava katılan adaylarla paylaşıldı. Dün (28 Mart Pazar) gerçekleşen 2021/YÖKDİL-1 sınavı soruları ve cevapları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. İşte 2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2021 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u adayların erişimine açıldı. 2021 YÖKDİL-1 sınavına katılan adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2021/YÖKDİL-1 TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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