2022 ALES ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihleri ne?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 ALES/1 2 Mayıs'ta, ALES/2 19 Eylül'de, ALES/3 ise 21 Kasım'da tamamlandı. ALES 3 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulacak 2022 yılı ALES tarihleri merak ediliyor.

2022 ALES NE ZAMAN?

Akademik kariyer hedefi olanların merakla beklediği 2022 ALES tarihleri ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle belli olmadı. ALES'in 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.