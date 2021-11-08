Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret pazarlıkları için bir araya gelmesine sayılı günler kaldı. İşçi temsilcileri, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücretini belirlemek için 1 Aralık'ta çalışmaya başlayacak. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2022 asgari ücret fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte zam tahminleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak.

Görüşme takvimi henüz belli olmasa da asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

Habertürk'ten Fatih Altay'lı ismini vermediği büyük bir sanayici ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Yapılan görüşmede Altaylı sanayicinin tahminini şu şekilde aktardı:

"Mutfaktaki enflasyon yüzde 29. Şimdi sendikalar asgari ücret komisyonunda oturacaklar. En az yüzde 30 zam isteyecekler. Devlet de verecek. Vermek zorunda. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelince bu silsile halinde zam demek. Maliyetlerin üzerine bir de bu binecek."

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları göz önüne alınarak asgari ücrete yüzde 21 zam yapılmıştı. Yüzde 20 zam yapılması halinde ise asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Ancak en net tahminler Aralık ayı itibariyle belli olacak.