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2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısı sürüyor

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde Elvis filminin gösterimi gerçekleşti. Gösterime katılan ünlü model Adriana Lima, kırmızı halı stiliyle dikkat çekti

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  • 01
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    2022 Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. 
  • 02
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, festivalin kırmızı halı görünümleri de bir hayli ilgi görüyor. Festivalde son olarak başrollerini Austin Butler, Tom Hanks ve Olivia DeJonge'nin paylaştığı Elvis filminin gösterimi gerçekleşti.
  • 03
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Film gösterimleri öncesi düzenlenen kırmızı halı seremonisinde pek çok ünlü isim yer aldı. ABD'li model Kaia Gerber, filmde Elvis Presley'i canlandıran erkek arkadaşı Austin Butler'ı kırmızı halıda yalnız bırakmadı.

     
  • 04
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    40 yaşındaki süper model Adriana Lima, hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü. 
  • 05
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.
  • 06
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lima'nın karın kasları dikkat çekti.
  • 07
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    İşte kırmızı halıdan diğer kareler! 

    ABD'li model Kaia Gerber
  • 08
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    İsveçli model Elsa Hosk
  • 09
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Elsa Hosk
  • 10
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Elsa Hosk
  • 11
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Elsa Hosk
  • 12
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Elsa Hosk
  • 13
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Brezilyalı model Izabel Goulart
  • 14
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Avustralyalı aktris Natasha Bassett
  • 15
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Avustralyalı aktris Olivia DeJonge
  • 16
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Dee Devlin ve İrlandalı karma dövüş sanatçısı Conor McGregor
  • 17
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Kanadalı model Winnie Harlow
  • 18
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Winnie Harlow
  • 19
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    ABD'li aktris Sharon Stone
  • 20
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Sharon Stone
  • 21
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue
  • 22
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Kolombiyalı şarkıcı Shakira
  • 23
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Shakira
  • 24
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Shakira
  • 25
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    ABD'li oyuncu Margaret Qualley
  • 26
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Margaret Qualley
  • 27
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Ünlü futbolcu Christiano Ronaldo'nun partneri Georgina Rodriguez
  • 28
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Georgina Rodriguez
  • 29
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    Portekizli model Sara Sampaio
  • 30
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

    İtalyan kökenli Brezilyalı model Isabeli Fontana
  • 31
    Adriana Lima Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti

     Güney Afrikalı model Candice Swanepoel

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