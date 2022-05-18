2022 Cannes Film Festivali, Fransa'da başladı. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışıyor. Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un Coupez! (Final Cut) filminin ilk gösteriminin yapıldığı festivalde kırmızı halı görünümleri de dikkat çekiyor.