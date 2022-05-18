Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. 'Final Cut'ın açılış filmi olarak gösterildiği Cannes'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de video aracılığıyla konuşma yaptı. Cannes Film Festivali, gösterimler kadar kırmızı halısıyla da ilgi gördü...

HABERTURK.COM
  • 01
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    2022 Cannes Film Festivali, Fransa'da başladı. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışıyor. Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un Coupez! (Final Cut) filminin ilk gösteriminin yapıldığı festivalde kırmızı halı görünümleri de dikkat çekiyor. 
  • 02
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nin açılış gecesine giden yüzlerce ünlü isimden biriydi. Uzerli, mavi ve mor renklerindeki kıyafetiyle perileri andırdı.
  • 03
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    ABD'li oyuncu Eva Longoria kırmızı halı için siyahtan şaşmadı...
  • 04
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Ünlü aktris Julianne Moore da siyah renkte zarif kıyafetiyle kırmızı halıdan geçti... 
  • 05
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    İşte 28 Mayıs'a kadar devam edecek Cannes Film Festivali'nden kareler!

    Model Frederique Bel
  • 06
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Alman oyuncu Emilia Schule
  • 07
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Alman modacı Caroline Daur
  • 08
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    ABD'li oyuncu Eva Longoria
  • 09
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Fransız model Amandine Petit
  • 10
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Amandine Petit
  • 11
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Fransız model ve oyuncu Agathe Rousselle
  • 12
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Fransız oyuncu Berenice Bejo
  • 13
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Hindistan doğumlu sosyal medya yıldızı Farhana Bodi
  • 14
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    İngiliz-Amerikalı aktris Rebecca Hall
  • 15
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Hindistanlı aktris ve model Deepika Padukone
  • 16
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    İngiliz şarkıcı Tallia Storm
  • 17
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Hindistanlı aktris ve model Urvashi Rautel
  • 18
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    İngiliz aktris Lashana Lynch
  • 19
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Avustralyalı aktris Katherine Langford
  • 20
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    Film festivalinin jüri üyelerinden İsveçli aktris Noomi Rapace
  • 21
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

    ABD'li model Lori Harvey
  • 22
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!
  • 23
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!
  • 24
    2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.