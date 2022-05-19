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2022 Cannes Film Festivali kırmızı halısından kareler!

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Top Gun: Maverick filminin gösterimi düzenlendi. Film gösterimine katılan ünlü isimler kırmızı halı görünümleriyle ilgi gördü...

  • 01
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    2022 Cannes Film Festivali, Fransa'da tüm hızıyla devam ediyor. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor.  
  • 02
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, festivalin kırmızı halı görünümleri de bir hayli ilgi görüyor. Son olarak Top Gun: Maverick filminin gösterimi düzenlendi. 

     
  • 03
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Film gösterimi öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisinde pek çok ünlü isim yer aldı. 
  • 04
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan ve üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü model Adriana Lima, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.
  • 05
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Karın kasları belli olan Lima'nın siyah elbisesi, Balmain imzası taşıyor. 
  • 06
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    ABD'li aktris Elle Fanning uçuk pembe rengindeki Armani Prive imzalı elbisesiyle oldukça şık gözüküyordu.
  • 07
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kırmızı halı kıyafetinde tercihini siyahtan yana kullandı. 
  • 08
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Uzerli, kabarık kıyafetini sade bir saç ve makyajla tamamladı. 
  • 09
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    İşte Cannes Film Festivali'nden diğer kareler!

    Adriana Lima 
  • 10
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Adriana Lima ve Andre Lemmers

     
  • 11
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    ABD'li aktris Eva Longoria
  • 12
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Hindistanlı aktris Pooja Hegde
  • 13
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    ABD'li oyuncu Elle Fanning
  • 14
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Alman influencer Leonie Hanne
  • 15
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Leonie Hanne
  • 16
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Leonie Hanne
  • 17
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    ABD'li model Jasmine Tookes
  • 18
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Fransız aktris Frederique Bel
  • 19
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Fransız aktör Omar Sy
  • 20
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    Hindistanlı aktris Aishwarya Rai Bachchan
  • 21
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    ABD'li aktris Jennifer Connelly
  • 22
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

    ABD'li aktris Viola Davis
  • 23
    Cannes Film Festivali 2022 kırmızı halısından kareler! - Kültür Sanat Haberleri

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