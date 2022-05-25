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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cannes'da Bella Hadid rüzgarı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde The Innocent filminin gösterimi gerçekleşti. Gösterime katılan ünlü model Bella Hadid, Versace elbisesiyle övgü topladı

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  • 01
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    2022 Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor. 
  • 02
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, festivalin kırmızı halı görünümleri de bir hayli ilgi görüyor. 

     
  • 03
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Festivalde son olarak The Innocent filminin gösterimi gerçekleşti. Film gösterimleri öncesi düzenlenen kırmızı halı seremonisinde pek çok ünlü isim yer aldı. 

     
  • 04
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, gösterim için 1987 yılına ait Versace imzalı bir elbise tercih etti.
  • 05
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Gianni Versace, bu elbiseyi 1987'de Avusturyalı soprano ve mezzo-soprano Helga Dernesch için tasarlamıştı. 
  • 06
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Vücudu saran straplez elbiseyi minimal takılarla tamamlayan Hadid, topuzundan düşen saçıyla oldukça zarif duruyordu.

     
  • 07
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Hollywood cazibesini yansıtan vintage elbise ile Hadid, siyah bir kuğuyu andırıyordu. 

     

     
  • 08
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    İşte Cannes kırmızı halısından diğer kareler...

    Bella Hadid
  • 09
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Bella Hadid
  • 10
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Bella Hadid
  • 11
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Yönetmen, senarist ve fotoğrafçı Nuri Bilge Ceylan
  • 12
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    İtalyan model Paola Turani

     
  • 13
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    ABD'li aktris Kristen Stewart ve İngiliz aktör Tom Sturridge
  • 14
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Kristen Stewart
  • 15
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Rus model Polina Pushkareva
  • 16
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    İngiliz mayo tasarımcısı Kimberley Garner
  • 17
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Kanadalı model Coco Rocha
  • 18
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro
  • 19
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Brezilyalı manken Izabel Goulart
  • 20
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Fransız modacı Olivier Rousteing ve İngiliz model Cara Delevingne
  • 21
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Cara Delevingne
  • 22
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Fransız aktör Jean Dujardin​​​​​​​

     
  • 23
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Güney Afrikalı-Kanadalı model ve Elon Musk'ın annesi Maye Musk
  • 24
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Alman model ve aktris Diane Kruger ile partneri ABD'li oyuncu Norman Reedus
  • 25
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Diane Kruger
  • 26
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Fransız aktris Léa Seydoux
  • 27
    2022 Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı

    Gösterimde Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renklerini içeren elbise ile katılan bir konuk...

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