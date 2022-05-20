2022 Cannes Film Festivali, Fransa'da tüm hızıyla devam ediyor. Salgın nedeniyle 2020'deki festivalinin iptal edilmesi ve 2021'de mayıs yerine temmuza ertelenmesinin ardından bu yıl 75'incisi düzenlenen festival, Fransa'nın Cannes kentinde yapılıyor.