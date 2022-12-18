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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi. Arjantin ile Fransa arasındaki final öncesindeki büyüleyici tören nefesleri kesti

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  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kapanış töreni düzenlendi.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    28 gün süren 63 maçlık maratonun ardından Arjantin ile Fransa arasında oynanan final mücadelesi öncesinde, Lusail Stadı'nda resmi kapanış töreni gerçekleştirildi.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    88 bin kişilik statta, saat 16.30'da başlayan kapanış seremonisi final mücadelesi öncesi oyuncuların ısınması ve karşılaşmanın hazırlıkları için 15 dakika sürdü.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    "Farklılıklar arasında köprü kurmayı" amaçlayan seremonide, Nijerya asıllı ABD'li sanatçı Davido, "Better Together", Porto Rikolu Ozuna da FIFA'nın turnuva için hazırladığı resmi şarkıları arasında yer alan "Arhbo" ile tribünleri dolduran binlerce taraftara eğlenceli dakikalar yaşattı.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    Fas asıllı Kanadalı şarkıcı Nora Fatehi de Lusail Stadı'na final heyecanını yaşamak için gelen sporseverleri eğlendiren bir başka isim oldu.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    Fatehi, turnuvanın resmi şarkılarından "Light The Sky"ı, Balqees, Rahma Riad ve Manal ile birlikte seslendirdi.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel uçak "TC-CAN" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi.
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

    İşte nefes kesen finalin kareleri...
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!
  • 2022 Dünya Kupası'nın kapanış töreni nefesleri kesti!

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