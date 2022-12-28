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2022 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Bilge Yıldız'a verildi

Koç Üniversitesi'nin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her yıl takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) Prof. Dr. Bilge Yıldız'ın oldu. Türkiye'den aldığı bu ilk ödülün büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Yıldız, yıllarını verdiği bilimsel çalışmalarının altında yatan temel motivasyonuyla ilgili şunları söyledi: "Üzerinde çalıştığımız teknolojilerin amacı, dünya çapında enerji verimini artırmak ve karbondioksit salımını azaltmak. Bunların üst seviyesindeki amacımız dünyaca iklim ve enerji krizlerine bilime dayalı çözümler üretmek."

2022 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Bilge Yıldız'a verildi
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Koç Üniversitesi'nin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın 2022 yılı kazananı belli oldu. Bir yıl fen, mühendislik ve tıp; takip eden yıl da iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarına odaklanan ödül, evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına veriliyor. Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology - MIT) Breene M. Kerr Kürsüsü'nde nükleer enerji ve malzeme bilimleri profesörü olarak görev yapan Bilge Yıldız oldu.

Madalya Prof. Dr. Yıldız'a, yeni nesil yüzey kimyası, verimli ve dayanıklı elektrokimyasal enerji dönüşüm malzemeleri ve enerji tasarruflu iyonik bilgisayar sistemlerinin anlaşılmasına ve tasarımına yaptığı ufuk açıcı katkılarına istinaden takdim edildi. Prof. Dr. Yıldız, ödül ve beratını, eşi ve iki çocuğuyla birlikte çıktığı sahnede Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç'un elinden aldı.

İZMİR'DEN MIT'E BİLİM YOLCULUĞU

İki matematik öğretmeninin kızı olarak dünyaya gelen, İzmir'in Tire ilçesinde teknolojiden uzak bir çocukluk geçirdiğini belirten Prof. Dr. Bilge Yıldız konuşmasında, kendisine çalışmanın önemini aşılayan ailesi için eğitimin çok temel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bilimle uygulamalı olarak ilk karşılaşmayı İzmir Fen Lisesi'nde öğrenciyken yaptığı deneylerle yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, araştırmaları ve evrensel ölçekte etki uyandıran çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AMAÇ: İKLİM VE ENERJİ KRİZLERİNE BİLİME DAYALI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK

Bilimin farklı dalları arasındaki bağlantıları görüp disiplinlerarası çözümler üretme konusundaki becerisi, bu sayede bilime kendine has bir bakış açısıyla yaptığı katkılarla bilinen Prof. Dr. Yıldız'ın sayısız araştırması dünyada birçok farklı ödüle layık görüldü.

Yetiştiği ülke olan Türkiye'den aldığı bu ilk ödülün onun için büyük bir gurur kaynağı olduğunu paylaşan Prof. Dr. Yıldız, yıllarını verdiği bilimsel çalışmalarının altında yatan temel motivasyonu da şu sözlerle aktardı: "Üzerinde çalıştığımız teknolojilerin amacı, dünya çapında enerji verimini artırmak ve karbondioksit salımını azaltmak. Bunların üst seviyesindeki amacımız dünyaca iklim ve enerji krizlerine bilime dayalı çözümler üretmek."

"MARS'A İNSANLI GEZİLER DÜZENLENEBİLİR"

Araştırmalarının iklim krizi konusundaki çözüm arayışlarına nasıl katkı sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldız, "Çalışmalarımızdan biri de karbondioksitin katı yakıt hücreleriyle elektrolizine (kimyasal ayrışma) yönelik. Bu şekilde atmosferdeki karbondioksit seviyesini düşürürken aynı anda karbondioksiti faydalı kimyasal ürünlere ve malzemelere dönüştürebiliyoruz."

Mars'ta da karbondioksiti oksijene çevirdikleri benzer bir çalışma yürüttüklerini aktaran Prof. Dr. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu teknoloji başarıyla gerçekleşirse ileride Mars'a insanlı geziler düzenlenebilir ve burada araştırmalar gerçekleştirilebilir. NASA'dan bu yönde gelen önemli bir projeye katkıda bulunduk; şu anda bu deney Mars'ta karbondioksit elektroliziyle oksijen üretilmesini sağlıyor."

"ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAK İSTİYORUM; ÇOK ZAMANIMIZ KALMADI"

Prof. Dr. Bilge Yıldız, hayatına yön veren bilimsel soruların yanında ürettiklerinin arka planındaki kilit sorunun "Çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakacağız" olduğunu kaydetti.

Biri dört, diğeri 10 yaşında iki çocuğu olan Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi: "Onların sağlıklı ve temiz bir dünyada yaşamasını istiyorum. Yaptığımız bütün araştırmalar temiz teknolojileri, karbondioksit salımını azaltan teknolojileri geliştirmeye hizmet ediyor. Bu amaca yönelik çalışmak önemli benim için. Bu alanda alternatif çözümleri etkinleştirmek için maalesef çok zamanımız kalmadı, o yüzden her gün çok çalışmaya devam etmemiz lazım."

"TÜRKİYE'DEN BİRÇOK YETENEKLİ GENÇ BENDEN DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR"

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası aracılığıyla Türkiye'de bilime meraklı gençlere de mesaj veren Prof. Dr. Yıldız, "Ben şimdiye kadar yaptıklarımı yapabildiysem Türkiye'den birçok yetenekli genç benden daha iyisini de yapabilir. Türkiye'de çok çalışkan, çok genç insanlarımız var; umarım bu ödül onlara da çok büyük bir motivasyon kaynağı olur. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası aynı zamanda benim sorumluluklarımı da artırıyor; hem kendi yaptığımız araştırmaları en iyi şekilde devam ettirebilmek hem de bilim peşinde koşan daha çok genci bu alana yönlendirebilmek, onları bilim yolunda motive edebilmek için. Umarım bu iki yönde de ileride daha başarılı olabilirim."

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