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Öğretmenler Günü ne zaman, resmi tatil mi?

Hayatımızda önemli bir yere sahip olan kıymetli öğretmenlerimize atfedilmiş Öğretmenler Günü her yıl düzenli olarak kutlanıyor. Her ne kadar emeklerinin karşılığını tek bir günde ödemek imkansız olsa da onlara özel bu günde verdiğimiz değer ve saygının bir nişanesi olarak kutlamalar düzenleniyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte Öğretmenler Günü tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Öğretmenler Günü'nün önemi ve tarihi...

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  • 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

    Hepimizin hayatında en kıymetli yere ve eğitim döneminde büyük bir role sahip olan öğretmenlerimize güzel sözler söyleyerek yüzlerinin gülümsemesine fırsat sunan Öğretmenler Günü'ne az bir zaman kaldı. Herkes için oldukça önemli olan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğrenciler öğretmenlerine hediyeler almak için ya da şiirler hazırlamak için bu günün ne zaman denk geldiğini araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Öğretmenler Günü'nün önemi ve tarihi...
  • 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 
  • 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor.
  • 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu sebeple okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kurumları 24 Kasım günü açık olacaktır.
  • 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

    Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

    Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

    Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
  • 2022 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNEMİ

    24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

    Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.

    Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

    26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.

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