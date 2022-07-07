2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ardından sınava giren katılımcılar sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da 4 yıllık üniversite taban puanları ve 2022 başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Lisans programlarının en yüksek ve en düşük başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte 2022 YKS 4 yıllık üniversite (lisans) taban puanları...