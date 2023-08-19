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KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Kredi ve burs başvuruları, geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos'ta yapılmıştı. Peki, "2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?" İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...