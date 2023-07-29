2023-2024 özel üniversite ücretleri: Özel üniversite dönemlik ve yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

2023-2024 özel üniversite ücretleri: Özel üniversite dönemlik ve yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercihleri 8 Ağustos itibarıyla sona erecek. YKS sonucu ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini şekillendiren üniversite adayları, özel üniversite dönemlik ve yıllık ücretlerini gündemine aldı. Peki, "Özel üniversite dönemlik ve yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023-2024 dönemlik ve yıllık özel üniversite ücreti ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Lisans Eğitim Ücreti

Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2023-2024 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 520.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 358.000 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 520.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 260.000 TL'dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 300.000 TL olacaktır.

Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.

* Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.