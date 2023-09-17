2023 - 2024 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?
Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde kurumlar özerk yapıda olduğu için eğitim öğretim başlangıç tarihi farklılıklar gösterebilmektedir. Peki, "2023 - 2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?" İşte 2023 - 2024 üniversitelerin açılacağı tarih...
Üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler için ders zili 11 Eylül tarihinde çaldı. Depremden etkilenen illerde üniversiteler hibrit eğitime başlamaya hazırlanıyor. Peki, "2023 - 2024 üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi uzatıldı mı?" İşte 2023 - 2024 üniversitede eğitim öğretimin başlayacağı tarih...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.
2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.
Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak.
Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.
Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.
DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE HİBRİT EĞİTİM!
Depremden en fazla etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illerde rektörler hibrit eğitim kararı alabilecek.
2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.
Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.
Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.