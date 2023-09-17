Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.

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DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE HİBRİT EĞİTİM!

Depremden en fazla etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep gibi illerde rektörler hibrit eğitim kararı alabilecek.

2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.