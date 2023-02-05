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2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

21 Ocak tarihinde başlayan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 22 Ocak tarihinde sona erdi. AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme ve ders seçim tarihlerinin yer aldığı sınav takvimini yayınladı. İşte 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri...

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  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    AÖF güz dönemi final sınavları 21 -22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF kayıt yenileme süreciyle birlikte, derslerini seçecek Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav tarihlerini beklemeye başlayacak. Peki, "2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?" İşte detaylar...
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    2023 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.

    Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

     
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

    Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecektir.

     
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

    - Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.

    - İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

     
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    - Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

    Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

     
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.

    - Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

    - Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

     
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    - Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

    - Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır. GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

    - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

     
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    - Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

    - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

    GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

     

    - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

    - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
  • 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri! 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman başlayacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi güz yarıyılı sona erdi. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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