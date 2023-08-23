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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası C Grubu 4. maçında bu kez güçlü Balkan ekibi Yunanistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, milli takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...