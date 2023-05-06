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2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemi aldı. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM tarafından organize edilecek. DGS başvuru tarihi ve başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...

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  • 2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?

    DGS başvurularında geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenen sınav ücretinin bu yıl ne kadar olacağı lisans adayları tarafından araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans programını tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayabilecek. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?" İşte 2023 DGS başvurularının başlayacağı tarih...
  • 2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı başvuru işlemleri 26 Mayıs’ta başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Haziran olacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.
  • 2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?

    Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
  • 2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

    DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS 2023 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında açıklanmış olacak.

    Geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.

     
  • 2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?

    DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

     
  • 2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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