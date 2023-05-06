DGS başvurularında geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenen sınav ücretinin bu yıl ne kadar olacağı lisans adayları tarafından araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans programını tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayabilecek. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri belli oldu mu?" İşte 2023 DGS başvurularının başlayacağı tarih...