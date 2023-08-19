Haberler Gündem 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı için geri sayım sürüyor. FED toplantısının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak faiz kararı küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. FED, hatırlanacağı gibi Temmuz ayında politika faizini beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırarak, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. İşte 2023 FED faiz kararı toplantısı tarihi... Habertürk Giriş: 19.08.2023 - 01:34 Güncelleme: 19.08.2023 - 01:34 facebook

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FED faiz kararı toplantı tarihi ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi FED Temmuz ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. Peki, "2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?" İşte 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının yapılacağı tarih...

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TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI FED, temmuz ayında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı.