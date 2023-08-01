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        Haberler Gündem 2023 fındık fiyatları açıklandı mı? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?

        2023 fındık fiyatları belli oldu mu? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar olacak?

        Fındık üreticileri 2023 yılı fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere fındığın kilogram fiyatı 54 TL olarak belirlenmişti. Üretici ve tüketiciler tarafından merakla beklenen 2023 yılı güncel fındık fiyatının yakın zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanması bekleniyor. İşte 2023 TMO fındık taban fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 20:33
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        Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatı 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Bu kapsamda Ağustos ayının gelişi ile birlikte üretici ve tüketiciler tarafından merakla beklenen 2023 yılı güncel fındık fiyatlarının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Peki, "2023 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" İşte 2023 fındık fiyatları...

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        2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılı fındık taban fiyatları belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

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        Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

        Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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