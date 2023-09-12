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        Haberler Yaşam 2023 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 personel alımına ilişkin başvurular 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. GSB personel alımının merkez ve taşra teşkilat birimlerinde değerlendirilmek üzere istihdam sağlanacak. İşte 2023 GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 22:31 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:31
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        GSB personel alımı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Eylül itibarıyla sona eren başvuruların ardından gözler GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Personel istihdamının KPSS puanı baz alınarak en yüsek puanlı adaydan başlanarak yapılması bekleniyor. Peki, "2023 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 GSB personel alımı asil ve yedek aday isim listesi sonuç sorgulama ekranı...

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı başvuruları 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında alındı.

        Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi.

        Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.

        GSB personel alımı sonuçları değerlendirme işlemleri devam ediyor. Henüz GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı.

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

        Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

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        GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

        Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

        4 bin 138 destek personeli,

        3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

        3 bin 295 büro personeli,

        400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

        2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

        3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de asgari puan almış olmak müktesep hakteşkil etmeyecektir.

        4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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