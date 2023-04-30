Her sene memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS sınavında birbirleriyle yarışıyor. Sınava sadece aylar kalınca adaylar tüm detaylar için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. "2023 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, KPSS sınav tarihleri nedir, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular ÖSYM'nin detayları açıklamasının arkasından belli oldu. İşte, 2023 KPSS sınavına dair tüm ayrıntılar...