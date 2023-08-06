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        Haberler Gündem 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru tarihleri

        2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihlerine çevrildi. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 24 Ağustos tarihi itibarıyla başlamıştı. e-devlet üzerinden yapılan yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başladı. Peki, "2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 00:29
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        KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt ve yurt başvuru süreci başlayacak. Kredi ve burs başvuruları, geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

        Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

        Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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        KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

        Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

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        Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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