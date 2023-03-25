2023 LGS sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından sınavlar ertelenmişti. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 LGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."