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MEB Bakanı Özer'den açıklama: 2023 Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullarda yaz tatilinin başlayacağı tarihi açıkladı. Yapılanan açıklamanın ardından, öğrenci ve veliler okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 eğitim-öğretim takvimi ile okulların kapacağı tarih...

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  • 2023 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

    İkinci ara tatilin başlamasına kısa bir süre kala, okulların kapacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapacağı, yaz tatilinin başlayacağı tarihe ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, "2023 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?" İşte 2023 okullarda yaz tatilinin başlayacağı tarih...
  • 2023 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
  • 2023 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

    ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

    Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

    17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.
  • 2023 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 

    İkinci dönem 71 ilde 20 Şubat'ta başlarken deprem felaketinden etkilenen 10 ilde ise okullar kademeli açıldı. Öğrenciler bayram tatili ile birleşen ara tatile 17 Nisan'da giriyor. 24 Nisan'da ise sınıflarda yeniden yer alacaklar. Okullar, MEB akademik takvime göre 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.
  • 2023 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

    2022-2023 EĞİTİM YILI UZAYACAK MI? 

    Deprem felaketi nedeniyle okulların açılışı ertelenmişti ve 10 ilde okullar kademli açılmıştı. Öğrenciler ise okullarda ikinci dönemin uzayıp uzamayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." sözlerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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