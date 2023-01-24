Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2023 Oscar Ödülleri'nin adaylarını açıkladı.
Aktör ve yapımcı Riz Ahmed ile aktris Allison Williams, düzenlenen canlı yayında Oscar adaylarını duyurdu.
95. Oscar Ödülleri bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek. ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.
Geçen yılki ödül töreninde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasının ardından bu yılki törenin ilgi çekmesi bekleniyor.
Zira 2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in sağlığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı.
Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenerek Chris Rock'a tokat atmıştı.
Smith'e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith, Akademi tarafından cezalandırılmıştı.
Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Her şey bulanık. Chris'e ulaştım ve geri gelen mesaj, konuşmaya hazır olmadığı ve hazır olduğunda bana ulaşacağı yönündeydi. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım" ifadelerini kullanmıştı.
İşte 2023 Oscar adayları...
EN İYİ FİLM
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking
- Elvis (Austin Butler)
EN İYİ YÖNETMEN
Todd Field (Tár)
Dan Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)
Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)
Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)
Steven Spielberg (The Fabelmans)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cate Blanchett (Tár)
Ana de Armas (Blonde)
Andrea Riseborough (To Leslie)
Michelle Williams (The Fabelmans)
Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)
- Cate Blanchett (Tár)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Austin Butler (Elvis)
Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)
Brendan Fraser (The Whale)
Paul Mescal (Aftersun)
Bill Nighy (Living)
- Black Panther: Wakanda Forever
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)
Hong Chau (The Whale)
Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)
Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)
Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)
Brian Tyree Henry (Causeway)
Judd Hirsch (The Fabelmans)
Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)
Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
All Quiet on the Western Front
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
- The Banshees of Inisherin
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
All Quiet on the Western Front
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Living
Top Gun: Maverick
Women Talking
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Triangle of Sadness
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
All Quiet on the Western Front
Argentina, 1985
Close
EO
The Quiet Girl
EN İYİ YAPIM TASARIMI
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
Babylon
Elvis
The Fabelmans
EN İYİ KURGU
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Tár
Top Gun: Maverick
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
All Quiet on the Western Front
Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
Elvis
Empire of Light
Tár
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
All Quiet on the Western Front
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
The Whale
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Babylon
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Mrs. Harris Goes to Paris
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Marcel the Shell With Shoes On
Puss in Boots: The Last Wish
The Sea Beast
Turning Red
- Guillermo del Toro’s Pinocchio
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
The Flying Sailor
Ice Merchants
My Year of Dicks
An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
EN İYİ SES MİKSAJI
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Batman
Elvis
Top Gun: Maverick
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
Applause, Tell It like a Woman
Hold My Hand, Top Gun: Maverick
Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever
Naatu Naatu, RRR
This Is a Life, Everything Everywhere All at Once
EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)
An Irish Goodbye
Ivalu
Le Pupille
Night Ride
The Red Suitcase
EN İYİ BELGESEL
All That Breathes
All the Beauty and the Bloodshed
Fire of Love
A House Made of Splinters
Navalny
EN İYİ KISA BELGESEL
The Elephant Whisperers
Haulout
How Do You Measure a Year?
The Martha Mitchell Effect
Stranger at the Gate
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
Top Gun: Maverick
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