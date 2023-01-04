Polis memurları yılda iki kez Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere maaşlarına zam almaktadır. Yapılan son dakika açıklamaları ile polisler yeni yılda zam oranlarını merak ediyor. Peki, Yeni ve zamlı polis maaşı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...