Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, PTT ve kargoların çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. 20 Nisan Perşembe arefe günü bazı kargo firmaları yarım gün dağıtıma devam etti. Peki, "2023 Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? Bayramda kargolar çalışır mı?" İşte bayramda PTT ve kargoların çalışma saatleri...