2023 yılında tüm dünyada ve Türkiye'de kutlanacak birçok özel gün bulunuyor. Dini bayramlar ve özel günlerle birlikte bu sene sonuna kadar birçok gün, hafta içine denk geldiği için çalışanlar şimdiden 2023 resmî tatiller listesini araştırıyor. İşte, yeni yılın tüm özel gün ve resmî tatilleri...