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2023 Resmi tatiller listesi! Hangi bayram hangi güne denk geliyor?

2023 yılını ilk yarısının tamamlanmasıyla beraber birçok dini ve milli bayram geride kaldı. Bununla beraber; Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarında da resmi tatiller devam ediyor. İşte, 2023 resmi tatiller listesi...

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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