40 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki, "2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...