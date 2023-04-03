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2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Öğretmen atama başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, mülakat yerleri için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınırken, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. İşte 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih...

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  • 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    40 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki, "2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.
  • 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

     
  • 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
  • 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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