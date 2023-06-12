Üniversite sınavı YKS için geri sayım sürerken, TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri araştırılmaya devam ediyor. YKS sınav yerleri giriş belgesinin yayınlanmasının ardından, üniversite adayları sınava hangi okulda gireceğini sorgulamaya başladı. Peki, "2023 YKS ne zaman?" İşte 2023 YKS; TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri...