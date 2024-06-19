EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2024 yılı EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlamasını planlıyor. Bu süreçte, adaylar EKPSS'den elde ettikleri puanlar ve kura ile yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM, tercih süreci için detaylı bir kılavuz hazırlayacak ve bu kılavuzu http://www.osym.gov.tr adresinde yayımlayacak.