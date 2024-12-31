Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ederken, 600 milyon TL'lik büyük ödül için tam, yarım ve çeyrek biletler de satılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Piyango'nun son 2 rakamına karşı verilecek ikramiye de araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...