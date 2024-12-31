2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bu seneki büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango için bilet alanlar son 5 rakam rakamın bilinmesine karşı ne kadar ödül alacağını merak ediyor. Peki, Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar veriyor? İşte Milli Piyango son 5 bilenin kazanacağı tutar...
Her sene yeni yıl heyecanı ile beraber Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı da yaşanıyor. Bu sene vatandaşlar 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak için şansını deneyecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 5 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 5 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise 6.000 TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.