Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip etmesi bekleniyor. Açılış töreninde dünya siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda davetli de yer alacak.

Sporseverler, 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.