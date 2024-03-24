2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı?
Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. On bir ayın sultanı Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalırken, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...
Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri netlik kazandı. Ramazan Bayramı'nın başlayacağı tarih kadar, bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak edilen sorular arasındaydı. Bilindiği gibi resmi tatil kapsamında yer alan bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün?" İşte detaylar...
2024 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin; "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE KAÇ GÜN?
9 günlük tatil idari izin kapsamında olduğu için kamu çalışanlarına veriliyor. İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle özel sektör için bayram tatili arefe günü yarım gün olmak üzere 3 buçuk gün olarak gerçekleştirilecek.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefe günü
10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü
11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü
12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 3. günü (son)
6 Nisan Cumartesi (haftalık izin)
7 Nisan Pazar (haftalık izin)
8 Nisan Pazartesi (idari izin)
9 Nisan Salı (idari izin-arefe)