Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asıl ve yedek aday isim listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...