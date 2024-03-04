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        Haberler Gündem 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı isim listesi kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?

        23 Şubat tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 27 Şubat'ta sona erdi. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Belirtilen tarihler arasında başvuruları 'İŞKUR' üzerinden tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemi aldı. İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 01:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:43
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        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asıl ve yedek aday isim listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK

        Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 27 ŞUBAT'TA BİTTİ

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara'da çekileceği belirtiliyor.

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        Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

        Temizlik görevlisi: 3.550

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        KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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