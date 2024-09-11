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        Haberler Bilgi Gündem 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler alabilir, burs ne kadar, kaç ay ödenir?

        2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar ve kimler alabilir?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)\ ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 'Ortaöğrenim Eğitim Yardımları', üniversite öğrencilerine ise 'Yükseköğrenim Bursları' veriyor .Öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için VGM burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:49
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM); ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs veriyor. VGM mevzuatına göre; anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere öncelik veriliyor. Peki, 2024-2025 eğitim yılı için VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

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        2024 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        2024 VGM burs başvuruları henüz başlamadı; VGM tarafından bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak geçen sene tüm başvurular 1 Ekim ile 31 Ekim arasında tamamlanmıştı.

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        VGM BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu sene için ödenecek miktar henüz açıklanmadı.

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        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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