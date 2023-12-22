2024 yılına ilk o ülke girecek! İşte yeni yıla ilk ve son girecek ülkeler!
Tüm dünyanın 2024 yılını kucaklamasına sayılı günler kaldı. Tüm ülkeler için geri sayım başlasa da aradaki zaman farkından dolayı ülkeler farklı zamanlarda yeni yıla girecek. Kimi ülkeler öğle vakti girerken, bazıları ertesi gün yeni yılı kutlayacak. İşte, yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler...
2023 geride kalıyor, 2024 tüm dünyada coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. 2023 senesine veda edip 2024 yılına 'merhaba' demeye hazırlanırken gündeme bazı sorular geldi. Peki, 2024 yılına ilk hangi ülke girecek? İşte yeni yıla ilk ve son girecek ülkeler!
YENİ YILA İLK HANGİ ÜLKE GİRİYOR?
2024 yılına iik olarak Türkiye saati ile saat 14.00'te Yeni Zelanda girecek.
BANGLADEŞ
Türkiye saati ile 21.00'de yeni yıla girecek.
RUSYA
Birden fazla saat dilimi kullanan Rusya'da bazı bölgeler Türkiye saatiyle 20.00'de yeni yılı kutluyor.
ENDONEZYA
Türkiye saati ile 20.00'de yeni yıla girecek.
ÇİN
Türkiye saati ile 19.00'da yeni yıla girecek.
TAYLAND
Türkiye saati ile 20.00'de yeni yıla girecek.
FİJİ
Türkiye saati ile 14.00'te yeni yıla girecek.
AVUSTRALYA
Türkiye saati ile 16.00'da yeni yıla girecek.
BAKER VE HOWLAND ADALARI
Türkiye'den bir gün sonra saat 15.00'te yeni yıla giriyor. Bu adalar, yeni yıla en geç giren ülkeler arasında.
YENİ YILA EN SON HANGİ ÜLKE GİRİYOR?
Dünya üzerindeki son günün son saatleri Amerika Samoası'nda yaşanır. UTC-11 saat diliminde bulunan Amerika Samoası, yılın son saatlerini geçiren ve yeni yılı en son karşılayan yerleşim yeridir