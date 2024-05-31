YKS sınavı yaklaşıyor! YKS ne zaman, hangi tarihte?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları devam ediyor. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ererken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...
Üniversite sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.
YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.
YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.