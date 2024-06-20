2024 YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haziran ayının başında öğrencilerin yıllarca hazırlandığı YKS sınavı gerçekleşti. Sınavın ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanması için ÖSYM'ye çevrildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendikten sonra puanları doğrultusunda üniversite tercihlerini yapacak. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
2024 YKS, Haziran ayının başında gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanması ve tercih süreci için geri sayıma başladı. Bu noktadan sonra gözler ÖSYM ve yapacağı açıklamalara çevrildi. İşte detaylar...
2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek.
YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 YKS tercih süreci hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl 2023 YKS sınavında sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanmış, tercih dönemi de bir hafta sonrasında başlamıştı.
YKS TERCİHLERİ NASIL ALINACAK?
Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzdaki kurallara uygun şekilde tercihlerini yapacaklardır. Tercihler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresindeki talimatlara göre tercih işlemlerini tamamlamalı ve AİS ekranındaki uyarıları dikkate alarak sonlandırmalıdır. Tercihler yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup, başvuru merkezlerinden tercih yapılmayacaktır.