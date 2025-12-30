2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
2025 Aralık enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaş zammı için kritik bir veri olacak Aralık enflasyonu, TÜİK tarafından Ocak ayında açıklanacak. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 65 katılımcı ile Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?
2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB 2025 ARALIK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYIMLADI
2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2025 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 64,42 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,15 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,29’unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 66,13’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2025 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,16 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 43,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 17,46 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,55‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 56,36‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 14,55‘inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
Faiz Beklentileri
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 olmuştur. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,21 olarak gerçekleşmiştir.
TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ
2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen enflasyon farkı yüzde 11.20 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti.