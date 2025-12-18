Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Aralık faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veren bankaların listesi ile geri ödeme planı

        Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların güncel listesi

        Yeni müşteri kazanımını artırmayı hedefleyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Hâlihazırda beş farklı banka, yalnızca ilk kez hesap açan müşterilere özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi imkânı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında kullanılabilecek toplam kredi limiti 90 bin TL'ye kadar çıkarken, geri ödeme vadeleri ise 3 ile 6 ay arasında değişiklik gösteriyor. İşte faizsiz kredi olanağı sunan bankaların listesi…

        Giriş: 18.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:55
        Bankalar, yeni müşteri edinimini desteklemek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Mevcut uygulamalarda beş banka, ilk kez müşteri olanlara özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi desteği sağlıyor. Kampanyalar dâhilinde sunulan kredi tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşırken, geri ödeme seçenekleri 3 ila 6 ay vadeli olarak sunuluyor. İşte, faizsiz kredi imkânı tanıyan bankaların listesi

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

