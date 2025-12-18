Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların güncel listesi
Yeni müşteri kazanımını artırmayı hedefleyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Hâlihazırda beş farklı banka, yalnızca ilk kez hesap açan müşterilere özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi imkânı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında kullanılabilecek toplam kredi limiti 90 bin TL'ye kadar çıkarken, geri ödeme vadeleri ise 3 ile 6 ay arasında değişiklik gösteriyor. İşte faizsiz kredi olanağı sunan bankaların listesi…
QNB
QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,
- 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.
- 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,
- 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,
- 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.
DENİZBANK
DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,
- 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.
ENPARA
Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.