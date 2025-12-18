Bankalar, yeni müşteri edinimini desteklemek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Mevcut uygulamalarda beş banka, ilk kez müşteri olanlara özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi desteği sağlıyor. Kampanyalar dâhilinde sunulan kredi tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşırken, geri ödeme seçenekleri 3 ila 6 ay vadeli olarak sunuluyor. İşte, faizsiz kredi imkânı tanıyan bankaların listesi