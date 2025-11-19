Kasım ayı temettü ödemeleri devam ediyor: Hangi firma ne zaman ve ne kadar temettü verecek?
Kasım ayı temettü ödemeleri sürüyor. Bu ay boyunca toplam 10 şirket, yatırımcılarına kâr payı dağıtıyor. Her bir firmanın belirlediği tutarlara göre ödemeler, 5 Kasım ile 28 Kasım arasında hesaplara geçecek. İşte 2025 Kasım dönemine ait güncel temettü takvimi ve ödeme tarihleri…
Şirket: Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SUNTK
Temettü tutarı: 0,9300 TL
Tarihi: 05.11.2025
Şirket: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PLTUR
Temettü tutarı: 0,3230 TL
Tarihi: 13.11.2025
Şirket: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.11.2025
Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BALSU
Temettü tutarı: 0,1482 TL
Tarihi: 14.11.2025
Şirket: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
BIST kodu: ARDYZ
Temettü tutarı: 0,0276 TL
Tarihi: 17.11.2025
Şirket: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
BIST kodu: EGPRO
Temettü tutarı: 0,4250 TL
Tarihi: 20.11.2025
Şirket: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ASELS
Temettü tutarı: 0,1995 TL
Tarihi: 25.11.2025
Şirket: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 25.11.2025
Şirket: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 27.11.2025