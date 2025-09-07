2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavı 7 Eylül 2025 itibarıyla tamamlandı. Sınava giren binlerce memur adayı heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Sınava katılan on binlerce aday şimdi gözlerini sonuçların ilan edileceği tarihe çevirmiş durumda. Peki, 2025 KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
2025 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma tarihinde ilan edilecek.
2025 KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 tarihinde saat 10.15'te; KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı ise 14 Eylül 2025 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.