        2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür puanı nasıl hesaplanır, kaç yanlış doğruyu götürüyor? KPSS örnek puan hesaplama

        2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür puanı nasıl hesaplanır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sona erdi. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, KPSS puanlarının nasıl hesaplanacağını ve kendi sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür puan hesaplama nasıl yapılır, kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.09.2025 - 12:12
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavı tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan memur adayları, KPSS puanının nasıl hesaplanmacağını ve kaç puan aldıklarını merak ediyor. Peki, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınav puanı nasıl hesaplanır?

        2

        KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        ÖSYM'nin KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS puan hesabı şöyle yapılıyor:

        - Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap

        sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve

        standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        - Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu

        adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

        3

        - Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

        bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan

        sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda

        güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        - Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

        - Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınaavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        30 [ 2 (ASP – X ) – S]

        KPSS Puanı = 70 + ----------------------------

        [2 ( B – X )] – S

        4

        KPSS ÖRNEK PUAN HESAPLAMA

        Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

        35 -12/4= 35-3=32 net

        45-6/4= 45-1,5=43,5 net

        P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

